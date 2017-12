Fyrværkeri gik af i bilen: To mænd kvæstet

Politiet ved endnu ikke, hvad det er for noget fyrværkeri, der blev antændt i bilen. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

To mænd på henholdsvis 22 og 35 år blev torsdag kvæstet ved et fyrværkeriuheld i Haderslev. Politiet har en formodning om, at de selv antændte fyrværkeriet i bilen.