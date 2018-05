Fyrværkeri på festival trodser forbud

Jelling Musikfestival har lov at slutte af med festfyrværkeri på trods af forbud mod afbrænding.

Det traditionelle fyrværkeri over festivalpladsen er ikke aflyst, selvom der er indført afbrændingsforbud i Vejle Kommune. Det fortæller beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen, Trekantområdets Brandvæsen, til TV SYD.

- Festivalen har fået tilladelse og har indtil videre lov til, fortæller han.

Inden fyrværkeriet lander, er ilden slukket. Jarl Vagn Hansen, beredskabsdirektør, Trekantområdets Brandvæsen

Trekantområdets Brandvæsen udsendte fredag et afbrændingsforbud i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner. Men det bekymrer ikke beredskabsdirektøren, at festivalen slutter løjerne af med festfyrværkeri.

- Inden fyrværkeriet lander, er ilden slukket. Hvis det så alligevel ikke skulle være tilfældet, er der mange mennesker til stede til at afhjælpe situationen, så den ikke udvikler sig. Vi har samtidig brandvagter derude samt en professionel fyrværker til at stå for opgaven, siger beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen.

Afbrændingsforbud indført efter den store naturbrand i Randbøldal de seneste døgn.

- DMIs tørkeindeks er ikke oppe på maks endnu. Ude i den vestlige del af af vores område er det mest tørt, siger beredskabsdirektøren.