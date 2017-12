Fyrværkerishow trak fulde huse

For 9. år i træk afholdt Fyrværkerimesteren i Bjerre en fyrværkeridemonstration for alle interesserede, og det var mange.

For 9. år blev der torsdag aften afholdt fyrværkeridemonstration i Bjerre mellem Vejle og Juelsminde. Cirka 1.000 mennesker mødte op, hvilket er en fordobling i forhold til sidste år, hvor omkring 400-500 mødte frem.

Demonstrationen begyndte klokken 19, og varede i omkring 25 minutter, hvor der i små pauser blev fortalt om fyrværkeriet.

‘Fyrværkerimesteren’ er startet af de to unge mænd Kasper Krogh, der er salgsansvarlig. Til daglig studerer og bor han i København, og Frederik Sørensen, der er direktør hos Fyrværkerimesteren.

De er begge fra lokalområdet, og tager hvert år i december hjem til Bjerre for at sælge fyrværkeri fra et telt i Bjerre.

Ved den lejlighed laver de en fyrværkeridemonstration, som både har til formål at øge salget i forretningen, men som hovedsageligt i følge ejerne er noget de gør, fordi det er sjovt:

- Så kommer folk ind i teltet efter demonstrationen og siger: 'den der hvide én i fyrede af som nummer tre, den vil vi egentlig godt have'. Og vi er jo til at handle med, og det tror jeg godt folk kan lide, fortæller Kasper Krogh.

Det er kun fyrværkeri til private brugere, der bliver demonstreret ved showet. De to ejere af Fyrværkerimesterne overvejer dog at tage et kursus hos en fyrværker, så de kan bruge lidt tungere skyts og krudt og derved lave deciderede shows til forskellige arrangementer.