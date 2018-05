Fysisk aktivitet for blinde børn giver forældre håb

Selvom man er blind, kan man sagtens både svømme, danse, køre med svævebane og dyrke judo. Det fik Mathias Falk og andre svagtsynede børn og deres familier mulighed for at prøve.

Landsforeningen af Forældre til blinde og svagsynede holder hvert år en aktivitetsweekend i Vingsted, hvor børn og forældre lærer, at man sagtens kan være fysisk aktiv selvom man ikke - eller næsten ikke - kan se. En af deltagerne er Mathias Falk. Han har netop væltet sin far omkuld på en judomåtte.

- Det gik godt, jeg kunne tæve min far, - jeg har nemlig store muller, fortæller en glad og stolt Mathias.

Det er svært at se, men Mathias har diagnosen blue cone monokromasi, hvilket betyder at han siden fødslen kun har haft 8-10 procent syn.

Mathias Falk lider af en øjensygdom, som betyder han næsten ikke kan se. Trods et synshandicap kan man godt være fysisk aktiv. Det skal børnene og deres familier lære under en aktivitetsweekend. Foto: Bárður Michaelsen

Den årlige aktivitetsweekend har eksisteret i halvtreds år. Mathias Falk er med for anden gang.

- Det giver ham tryghed, selvtillid og et fællesskab. For selvom han har svært ved det, så har de andre det også, og så er han ikke uden for, som han jo desværre ellers tit er, siger hans far Morten Falk.

Unge blinde er med som rollemodeller

For første gang i år blev weekenden afholdt i samarbejde med Dansk Blindesamfunds Ungdom. De var blandt andet med for at give de seende forældre ro i sjælen.

- Vi har erfaring med livet, og vi har lært en masse små tips og tricks i forhold til, hvordan man skal klare livet og uddannelsen og sporten. Det gør jo så, at både børn og voksne måske kan få inspiration fra os og måske også mere tro på, at selvom man er et lille barn og ikke ser så godt, og der er mange udfordringer, så kan det godt gå godt, fortæller Tine Drelsdorf, bestyrelsesmedlem, Dansk Blindesamfunds Ungdom.

Foruden det sociale er det især synshandicappedes udfordringer på arbejdsmarkedet, der bekymrer forældrene. Også hos Mathias forældre nager den tanke. Men der er tilsyneladende en fighter gemt i deres søn.

- Jeg er ikke i tvivl om, at han trods sit handicap kan komme rigtig langt. Han har et godt hoved skruet på, så det fejler ikke noget. Det er jeg meget tryg ved, siger Morten Falk.

Selv er Mathias ikke i tvivl om, hvad der skal ske, hvis der kommer en aktivitetsweekend mere:

- Så vil jeg med til det. Og så vil jeg bare opleve noget nyt.