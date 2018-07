Regnvejr har gavnet slukningsarbejdet i plantage

Også natten til søndag har brandmænd knoklet med at få slukket branden i Lundgård Plantage. Foto: Beredskabsstyrelsen Sydjylland

Regnen som faldt lørdag, har hjulpet beredskabet i Lundgård Plantage med slukningsarbejdet. Der var ellers bekymring for, at tordenvejret og blæsten ville kun få ilden til at lusse op i den tørre plantage.