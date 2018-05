Gåtur blev afbrudt af tordenvejr: Det var ganske uhyggeligt

Et ægtepar tog heldigvis deres forholdsregler, da et tordenvejr brød ud på deres gåtur.

Per Vindis startede torsdag med at gå Gerdamstiens 85 kilometer sammen med sin kone. Men på et tidspunkt blev de fanget af et tordenvejr, der brød ud.

- Vi kom gennem skoven og så ud på en stor åben mark, hvor der vel var tusind meter, vi skulle passere. Vi var det højeste punkt, så vi turde ikke gå. I stedet satte vi os på en bænk inde i skoven, tog godt med regnslag på, og så sad vi der nok i tre kvarter. Det lynede og bragede, det var ganske uhyggeligt, siger Per Vindis til TV SYD.

Det var lidt en ubehagelig oplevelse, men heldigvis vidste ægteparret altså, hvad man ikke skal gøre, når man bliver fanget i et tordenvejr.

- Vi har jo lært, at man ikke må gå ud på en mark, hvor man er det højeste punkt. Vi skyndte os tilbage og satte og ind i skoven men ikke under et stort træ, siger Per Vindis.

Der har ikke været meldinger om skybrud i det Syd- og Sønderjyske på trods af prognoserne.

