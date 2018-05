Gadekøkkener åbner i biograf

Street Food Esbjerg slog i dag onsdag dørene op for at servere mad fra hele verdenen.

Der er 12 madboder at vælge imellem. Med mad fra Vietnam, Mexico, Tyrkiet – og Danmark. Alt sammen serveret her i den tidligere så stolte ESA-biograf, der nu er blevet et stolt madtempel.

- Vi vil gerne have, at der skal være hygge, mangfoldighed … Det skal være uhøjtideligt. Et lækkert sted, hvor man kommer og hænger ud, siger direktør for Street Food Esbjerg, Søren Gaj Nielsen.

Det åbnede i dag onsdag, og der var i den grad kø fra starten. Og snart var der gang i at lange retterne over disken til de ventende maver.

Street Food Esbjerg ligger i en gammel biograf. Foto: Finn Grahndin

- Jeg synes, det smager rigtigt godt, siger Camilla Skaale om sin vietnamesiske nudelsuppe.

Hun er begejstret for den nyåbnede 12-doblede restaurant.

- Jeg ved ikke lige, hvad jeg havde forestillet mig, men jeg synes det er rigtigt fedt, at de har bevaret meget af det gamle og så bygget deres egne små boder, siger hun.

Street Food er blevet et hit. Det kommer fra storbyer som Berlin og Paris. Og breder sig nu i Danmark, så der er nu også er Street Food i Viborg og Vejle. Og snart også i Fredericia.

- Det er vildt fedt, siger viceborgmester Susanne Dyreborg, Dansk Folkeparti, der klippede snoren til byens nye madsted.

Og hun tilføjer:

- Det er fantastisk, at Esbjerg nu har fået sådan en Street Food på niveau med København, Aarhus og Odense.

Udviklingen med stadig flere restauranter, cafeer og madsteder går hurtigt i byen. Sidste forår åbnede et dusin nye på et par måneder. Nu kommer Street Food oveni. Og i dagens anledning blev det offentliggjort, at der også kommer en fiskerestaurant til byen.

- Det betyder blot, at Esbjerg kan tiltrække endnu flere folk til byen, siger marketingskoordinator i Esbjerg Erhvervsudvikling, Lasse Lietzen Jensen.

Ud over de 12 madboder tilbyder stedet også tre barer med kaffe, øl eller juice. Der er plads til 600 madglade kunder.