Gademusikken holder fest i Uldum

For 22. gang bliver der lørdag gang i byens gader, når der er Uldum Gademusik Festival med ikke færre end 1.000 optrædende.

1000 danske og udenlandske musikere, sangere, dansere og gøglere er klar på ikke færre end 17 scener i dag i Uldum. De mange kunstnere kommer fra bl.a. Australien, Chile, Uruguay, Argentina, Mexico, USA, Grønland, Island, Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Polen, Tyskland og Sverige.

Uldum Gademusik Festival er et udstillingsvindue for amatørmusikere fra alle hjørner af det folkelige musikmiljø - til fælles glæde og fornøjelse for både musikere og tilhørere.

Festivalen er årets begivenhed i vores by, hvor mange er aktive i planlægningen og ved afviklingen. Hele festivalen er bygget op ved frivilliges store indsats. Jane Thomsen, Uldum Gademusik Festival

Festivalen afholdes hvert år på den første lørdag i juli. Der synges viser i forsamlingshuset, jazz på kroen, rock på værtshuset, kor i kirken, dans på torvet, harmonikaer på plejehjemmet og gårdsangere på gaden.

- Vi håber og regner med 3.000 gæster. Vejret er jo med os

Ud over en masse musik og anden optræden er der også kræmmermarked, veteranbiler og et politisk hjørne, hvor man kan få en snak med politikere fra flere forskellige partier som bl.a. Socialdemokratiet, Venstre, SF og Dansk Folkeparti.

Villy Søvndal, tidligere SF-formand, forhenværende udenrigsminister og fortsat udøvende musiker, åbner årets festival på Dansescenen kl. 10.