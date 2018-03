Politiet: Rolig nat - måske folk tjekkede deres skat

Begge lokale politikredse melder tidlig lørdag morgen om en usædvanlig fredelig nat uden større uro og ballade.

En enkelt spritbilist var det mest vilde, som vagtchefen hos Syd- og SønderJyllands Politi lørdag morgen havde på sin rapport fra nattens forløb.

Hos Sydøstjyllands Politi er det overordnede billede det samme.

Det er fristende at tro, at folk i stedet har holdt sig hjemme fra nattelivet for at tjekke deres årsopgørelse, som SKAT fredag aften åbnede for adgang til på deres hjemmeside.

- Det er ihvertfald længe siden, at en nat til lørdag har været så rolig, siger vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Skat har fredag aften åbnet for, at 4,6 millioner danskere kan se årsopgørelsen for 2017. Årsopgørelsen er officielt først klar på mandag. Men Skat har vanen tro tyvstartet, så borgerne allerede flere dage inden den officielle åbning kan tjekke, om de skal have penge tilbage eller betale restskat.

Det gav straks timelang ventetid for at komme ind på SKATs hjemmeside - og det har måske medvirket til, at folk blev hjemme fra nattelivets glæder og fristelser.