Galleriejer fik sten gennem ruden og blev forsøgt afpresset

Galleristen har mistet kunst for cirka 40.000 kroner.

Da Niels Kongsbak ankom til sit galleri fredag morgen, ventede der ham en ubehagelig overraskelse. En sten var smidt gennem ruden og flere malerier, skåle og vaser var forsvundet fra galleriet.

- Det er utrolig sjældent, man oplever tyverier i gallerier, medmindre det er Edward Munch eller rigtig dyr kunst, siger Niels Kongsbak.

Han mistede blandet kunst for cirka 40.000 kroner under tyveriet, og desuden skal han have skiftet en rude i galleriet til et par tusinde kroner.

Forsøgt afpresset

Selvom dagen startede særdeles mærkværdigt for galleriejeren i Esbjerg, så blev den kun endnu mere mærkelig derfra. Kort tid efter han havde ringet og meldt det til politiet, blev han ringet op af en anden person, der påstod vide, hvor tyvekosterne befandt sig.

- ”Jeg ved, hvor det er henne. Jeg ved, hvor du kan finde det, det står på et lager. Hvis du giver mig 5.000-10.000 kroner, så fortæller jeg, hvor det er”, fortæller Niels Kongsbak, at personen fortalte ham.

Niels Kongsbak var ikke interesseret i at betale manden penge for oplysningerne, og derfor sluttede samtalen meget brat.

- Jeg har ikke penge til det der, og jeg kan ikke give dig nogen dusør, svarede Niels Kongsbak. Bagefter gik der ikke mange sekunder, før manden havde lagt på.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi siger de, at det er en meget usædvanlig sag, og at de gør, hvad de kan for at opklare den. Forsøg på afpresning straffes hårdere end indbrud gør.

