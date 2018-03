Gamer-mor: Vi bør spille computer med vores børn

Pia Thomsen er begyndt at spille computer for at lære sønnens verden at kende. Hun mener, at alle forældre bør sætte sig ind i børnenes gamer-verden.

Det var noget af en øjenåbner for Pia Thomsen fra Vester Nebel, da hun gennem tv-programmet Tæv Din Teenager på TV SYD lærte at begå sig i skydespillet Counter-Strike.

- Før var jeg meget negativ overfor gaming og syntes, at det var dovenskab, uintelligent og asocialt at spille. Nu ser jeg det som et intelligent og socialt spil, som både kræver energi, kommunikation, taktik og samarbejde, siger hun.

Konflikterne er væk

Tidligere havde Pia Thomsen og hendes søn Hjalte af og til konflikter omkring, hvor meget han måtte spille, hvornår han måtte spille og meget andet. Det har de ikke længere.

- Det skyldes, at jeg i dag møder ham positivt vedrørende gaming. Jeg forstår ham meget bedre og bakker ham dermed også op i det, siger Pia Thomsen.

Moderen havde også svært ved at forstå, hvorfor sønnen ikke bare kunne stoppe et spil, hvis hun kaldte på ham.

- Det har ændret sig. Jeg har fået en forståelse for den forpligtelse, som man indgår, når man starter et spil. Counter-Strike er et team-play, som man ikke kan droppe ud af uden at svigte sit hold. Ligesom i håndbold og fodbold, siger hun.

Pia Thomsen og sønnen Hjalte har fået en fælles interesse for gaming. Foto: Tais Tullin, TV SYD

Laver spilleregler sammen

En ting går Pia Thomsen dog ikke på kompromis med. Der bliver ikke spist ved computeren men sammen som familie.

- Vi har sat os sammen for at finde nogle spilleregler som kan matche mine familieværdier og Hjaltes gaming. De spilleregler er Hjalte super god til at overholde, da han selv har været med til at definere dem, fortæller hun.

Forældre bør kende gamerverdenen

Efter, at Pia Thomsen selv er begyndt at spille Counter-Strike tager hende, Hjalte og Hjaltes lillebror en kamp sammen.

- Det er mega hyggeligt. Tænk sig, at de elsker at have deres mor med i et game, siger Pia Thomsen.

Der er dog stadig også tid til et rigtig brætspil eller kortspil sammen. Pia Thomsen kan kun opfordre andre forældre til at sætte sig ind i deres børns gamerverden.

- Jeg håber virkelig, at forældrene vil sætte sig ind i deres teenagers passion for gaming og bakke op om det, som hvis det var håndbold eller fodbold. Forældre: Spørg jeres teenagere, om de vil lære jer det, prøv et game eller to. Det vil gøre jeres teenager stolte, lyder opfordringen fra Pia Thomsen.