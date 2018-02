Gamerne erobrer Tistrup i weekenden

Gamerne flokkes til forskellige arrangementer, hvor de kan spille computerspil i flere dage. I weekenden var flere hundrede samlet i Rødding og næste weekend står Tistrup for skud.

Kilometervis af strømkabler, flere hundrede computerskærme, komfortable computerstole og ikke mindst en solid internetforbindelse. Udstyret skal være i orden, når gamerne samles i haller for at spille computer i flere dage i træk. Arrangementet kaldes et LAN-party, og flere og flere byer er med i konkurrencen om at samle gamerne.

Allerede i år er de første LAN-partys løbet af stablen. I januar inviterede Helle Hallen for første gang gamerne indenfor. Her deltog omkring 200 mennesker. Også i sidste weekend kunne gamere spille computerspil i Rødding Hallen.

Læs også Iværksætter: Gamere har brug for andet end klam varm mad

Næste weekend er det så til Tistrup de unge gamere flokkes. Ifølge Kasper Antonsen fra Tistrup LAN-party er arrangementet Varde Kommunes største. TV SYD har tidligere nævnt, at Helle Hallens LAN-party var det største i Varde Kommune hidtil, men ifølge Tistrup Lan-party er der flere deltagere til deres arrangement. Til tidligere arrangementer har de solgt mere end 300 biletter.

Det er niende gang, at gamerne kan deltage i arrangementet i Tistrup, der afholdes fra den 9. til den 11. februar. Indtil videre er der solgt 238 billetter ud af 332.

Læs også Bedstemødre spiller krigsspil når gymnastikken er klaret