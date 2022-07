Jagten på 50 år gammelt minde ændrede Jens' syn på sine bedsteforældre

Her ser man billeder fra omkring 1930-1938, hvor de er ved deres sommerhus og Jens Lysdals egen far også leger rundt som helt lille. Sangeren fortæller, at han ikke har set billeder eller fotografier af sin farmor og farfar fra dengang.

- Det er meget specielt, for jeg har altid kun fået fortalt, at de var livsglade mennesker og 'festaber', og så ser jeg de her gamle videoklip, hvor min farfar leger og ruller rundt på græsset med fire børn ovenpå sig. Det er helt vildt at se, siger han.