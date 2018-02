Gasbiler skal gøre kommune grønnere

Kommune skifter to dieselbiler ud med to på biogas. Flere er formentlig på vej.

Torsdag rullede Sønderborg Kommune lidt nærmere sit ambitiøse klimamål om at blive en total CO2-fri kommune, når kalenderen skriver år 2029.

Kommunens Vej og Parkafdeling har købt to biler, som kører på biogas i stedet for diesel. De udleder 8,99 mindre ton CO2 til atmosfæren om året.

- Der skal dog flere og større tiltag til, hvis kommunen skal nå sit mål i år 2029, siger Tage Petersen, byrådsmedlem for Venstre i Sønderborg, og medlem af bestyrelsen for Project Zero, som forankrer kommunens miljøtiltag.

Protester har bremset processen med vindmøller på land, på havet og med solceller på Als. Tage Petersen, medlem af bestyrelsen, Project Zero

- Protester har bremset processen med vindmøller på land, på havet og med solceller på Als, siger Tage Petersen til TV SYD.

- Men det er positivt med dagens to nye biler.

Det siger chaufføren på en af dem, brolægger John Boulund Møller fra kommunens Vej og Parkafdeling. Hør ham i klippet øverst i artiklen, hvor hans chef, afdelingsleder Carsten Schultz, også fortæller, at han formentligt indkøber yderlige to biogasbiler i år.

Afdelingen har ca. 80 biler, heraf tre, som kører på el. Alle busserne i Sønderborg kører allerede på gas.

- Det er positivt med dagens to nye biler,siger chaufføren på en af dem, brolægger John Boulund Møller, Vej og Parkafdelingen, Sønderborg Kommune. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD