Overvældende succes: Genåbning af købmandsbutik giver stort sammenhold i landsby

Lørdag morgen klokken ni åbnede købmandsbutikken i Blans. I seks måneder har byen været uden købmand, men nu har byens borgere overtaget butikken, og det har styrket sammenholdet, der i forvejen var ret godt.

Lørdag morgen klokken ni slog en meget glad købmand Tina Nielsen dørene op for en totalt nyrenoveret butik på Skoletoften i den lille by Blans nordvest for Sønderborg.

- Det er en sindssyg dag, det er vildt og meget spændende, smiler en jublende glad Tina Nielsen til TV SYDs udsendte reporter.

I seks måneder har byen været uden købmand, da den tidligere ejer af købmandsbutikken blev syg og måtte dreje nøglen om. Men for to måneder siden skete der noget. Byens borgere kunne ikke undvære en købmand og besluttede at tage sagen i egen hånd.

- Vi mødtes sidst i oktober, og på bare to måneder er det lykkedes at få den her butik op at stå udelukkende på baggrund af massiv lokal opbakning. Det er intet mindre end fantastisk, fortæller formanden for anpartsselskabet 'Min Købmand', John Solkær.

150 af byens borgere har skudt 540.000 kroner i projektet, og en stor gruppe lokale har siden knoklet med at renovere butikken, så den i dag fremstår spritny og moderne.

- Vi er pavestolte over, at det lykkedes - men alt er også gået op i en højere enhed med ikke mindst finansiering, hvor omkring 70 procent af byens borgere er medandelsindehavere, siger John Solkær.

De to måneders intenst arbejde med at få projektet til at lykkes, at renovere butikken og finde en ildsjæl, der kunne drive forretningen, har også betydet øget sammenhold i det lille samfund:

- En lille indikator på, hvad der er sket, er, at normalt har vi 30 - 40 med til fællesspisning, men for en måned siden dukkede hele 110 op til arrangementet, og det er fantastisk for sammenholdet, mener John Solkær.

En glædens dag

Også hos andelshaverne er der glæde over, at købmanden er tilbage, og ikke mindst over, at sammenholdet er styrket i Blans.

- Det er en fantastisk følelse - en glædens dag i dag, fortæller Lise-Lotte Jensen, som sammen med sin mand har købt andele i købmandsbutikken.

- Vi er glade for at kunne handle lokalt, så vi ikke behøver at køre ind til Sønderborg, men også det sammenhold den her butik giver, betyder meget for os, siger hun.

Lone er kommet ind til åbningen. Hun bor ikke i byen, men det gør hendes søn, så hun vil også gerne bakke op om butikken og er kommet til åbningsdagen.

- Det er fantastisk for Blans, men her i byen er de også gode til at få ting til at ske, så selvfølgelig skulle de have en købmand igen, siger hun.

Hvad med fremtiden

Glædesrusen ligger over hele Blans, men hvad når det nu bliver hverdag igen. Vil folk så støtte ved at handle lokalt, så butikken kan overleve? Hos Lise-Lotte Jensen er der slet ingen tvivl.

- Jeg ved godt, de fleste af os vil indimellem kigge på tilbud andre steder, men jeg er ret sikker på, at de fleste vil lægge deres indkøb her i købmandsbutikken, så jeg tror på, det nok skal gå.

Hos købmand Tina Nielsen er der heller ingen tvivl om, at alle kræfter lægges i, for at gøre butikken så attraktiv som muligt for alle aldersgrupper.

- For mig er det vigtigt, at vi har et meget bredt sortiment på hylderne, så vi er interessante for alle her i byen. Det har jeg virkelig bestræbt mig på, understreger Tina Nielsen.