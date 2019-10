Genåbning af lillebæltsbro fejres med en lukning

Lørdag bliver Den Gamle Lillebæltsbro hyldet med et løb. Derfor lukker den i flere timer.

For mindre end en måned siden genåbnede Den Gamle Lillebæltsbro, men allerede i dag lukker den i mere end fire timer.

Det skyldes et løb – et Bro Genåbningsløb – der hylder den første bro, der for snart 100 år siden blev bygget mellem Jylland og Fyn.

Allerede fra om formiddagen klokken 9.30 til klokken 14.00 om eftermiddagen kan broen ikke krydses. Den vil i stedet for være fyldt med friske løbeben, der kæmper sig gennem enten 6,5 eller 10 kilometer.

Den Gamle Lillebæltsbro har været under en større renovering, og den har flere gange været spærret for trafik. 20 uger i 2018 - og senest fra den 29. januar i år og 35 uger frem er der blevet knoklet for at få broen færdig i tide.

Det lykkedes endda før planlagt. Den skulle have stået færdig den 1. oktober i år, men allerede den 13. september kunne de første trafikanter krydse Den Gamle Lillebæltsbro.

