Gendarmsti med huller

Storm i marts har været hård ved Gendarmstien, men nu bliver stien både repareret og kystsikret.

Stormen i marts anrettede store skader på Gendarmstien - især på Broager, men nu skal stien genskabes og sikres mod fremtidige oversvømmelser.

Den 84 kilometer lange Gendarmsti, som går fra Padborg langs Flensborg Fjord ned over Broager og til Als, blev i 2015 som den første danske rute certificeret som Europæisk Vandrevej, og derfor er det afgørende at stien hurtigst muligt igen lever op til borgernes og turisternes forventninger til en kvalitets-vandresti.

- Den kystnære placering gør stien attraktiv, men også sårbar. Det vil koste 700.000 kroner at reparere stien og kystsikre den mod fremtidige storme, men vi mener, den investering er nødvendig for at Gendarmstien forbliver den ekstraordinære turistoplevelse, der skal til for at beholde certificeringen, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

Alene i år har over 30.000 vandrere gået på Gendarmstien.