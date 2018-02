Generalkonsul: Sådan husker jeg det sidste møde med prins Henrik

Prins Henrik havde stor interesse for og viden om forholdene i grænselandet. Det siger tidligere danske generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen.

Henrik Becker-Christensen, dansk generalkonsul i Flensborg indtil 1. september sidste år, har mange gode minder om møder og samarbejdet med prins Henrik, der havde stor interesse for og viden om forholdene i grænselandet.

Prins Henrik og Henrik Becker-Christensens sidste møde fandt sted under et af prinsens mange private besøg i Flensborg på et tidspunkt, hvor det var blevet kendt, at Henrik Becker-Christensen skulle stoppe som generalkonsul.

- Prins Henrik var altid meget afslappet og umiddelbar i sin optræden - uanset om det var et privat eller offentligt møde, fortæller den tidligere danske generalkonsul i Flensborg, der nu atter bor i Aabenraa.