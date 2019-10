Genforeningen fik sit eget afsnit i statsministerens åbningstale

Statsminister Mette Frederiksen, (S), omtalte i sin åbningstale næste års 100 års jubilæum for Genforeningen i 1920.

Mette Frederiksen nævnte Genforeningen i sammenhæng med en anden mærkedag - nemlig 75-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj 2020.

Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Ikke med krig og vold. Med ved en fredelig folkeafstemning. Gennem tillid. Mette Frederiksen, statsminister, Soc. dem.

Mange af vidnerne fra Anden Verdenskrig er ikke længere blandt os. Der er færre til at fortælle, hvordan det var. Et Europa, der løftede sig ud af krig, nød og folkemord. Byggede freden på internationale regler. Samarbejde. Tillid mellem lande. Den fakkel skal vi bære videre, sagde statsministeren.

- Næste år markerer vi også 100-året for, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Ikke med krig og vold. Med ved en fredelig folkeafstemning. Gennem tillid. Det er dén tillid, som også i dag er kilden til samarbejdet i grænselandet. Et internationalt forbillede. Det er den tillid, vores gode og solide forhold til Tyskland står på i dag, fastslog Mette Frederiksen.

