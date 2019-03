Genkender du denne dobbeltrøver?

Hvem er denne mand? Politiet mener, han er gerningsmanden til to røverier mod Circle K på Boulevarden i Vejle.

Sydøstjyllands Politi beder om hjælp til at sætte navn på en ung mand der mistænkes for at være gerningsmand til hele to røverier mod Circle K på Boulevarden i Vejle. De foregik både onsdag den 6. marts om aftenen og senest torsdag den 7. marts 2019 kl. 23.37.

Her kommer den unge mand stille og roligt ind i forretningen med fingrene i lommen. Han kræver at få udleveret kontanter den første aften. Men ekspedienten forklarer, at han ikke kan komme til kontanterne. Det fortæller leder af Efterforskningscenter Midt, vicepolitiinspektør, Carsten Thostrup.

Torsdag aften kommer han igen og truede sig til at få udleveret fire kartoner cigaretter, hvorefter han forlod tankstationen igen.

Circle K på Boulevarden i Vejle Foto: Google Maps

Gerningsmanden beskrives som en dansktalende mand på ca. 20-25 år. Han var ved røveriet iført en mørk dynejakke og havde en lys hætte over hovedet.

Efter det seneste røveri løber han ud men falder og glider ned af en skråning. Derfor formoder politiet at han fik en del mudder på sine bukser.

- Vi har været rundt og spørge i området, om der er nogen, der kender ham. Men det har ikke givet resultat, så derfor er vi gået bredere ud med efterlysningen, forklarer Carsten Thostrup.

Hvis du har information, der kan hjælpe politiet med at identificere gerningsmanden, så kan du kontakte Sydøstjyllands Politi på telefon 114.

Hvem er denne serierøver? Foto: Sydøstjyllands Politi