Under dronningens besøg onsdag aften på A. P. Møller Skolen i Slesvig holdt hun en tale for det danske mindretal.i Sydslesvig.

Dronning Margrethe takkede i sin tale først for den varme velkomst, som hun har fået under sit fire dage besøg syd for grænsen.

Dronningen så derefter frem mod næste år og fejringen af 100-året for Genforeningen, hvor hun understregede, at gensidig respekt har været vejen frem.