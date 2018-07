Gesten Pride-bagmand: Paraden bør gå på tur

Sidste år holdt Gesten en parade for LGBT-personer. I dag afholder Fanø så sin pride. Næste år bør det være et anden, lille by, mener Nick Højgaard.

Rød, gul, grøn og blå. Flagene og farverne fylder meget på Fanø i dag både i gadebilledet og i luften. Det samme gjorde de sidste år i Gesten, da der den 26. august blev afholdt Gesten Pride. Den parade var en modreaktion på et læserbrev, der var skrevet af den kommunale politiker Anni Grimm. Gesten og Fanø Pride De to prides er begge inspireret af Copenhagen Pride, der støtter og hylder mangfoldigheden. Det er en fest for LGBT-personer - herunder bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

Alle kan deltage i paraden. Èn af initiativtagerne Nick Højgaard fortæller, at priden i Gesten var en engangsforestilling, men han mener, at den lille parade bør være en stafet, der går mellem små samfund. - Nu er det Fanø, der afholder priden i år, og så synes jeg, at det skulle være et andet, lille samfund, som afholder den næste år. Jeg tror nemlig, at sådan en parade er et stærkere statement i de små samfund, end det for eksempel gør i København, fortæller Nick Højgaard. Siden Gesten Pride blev afholdt sidste år, er der ikke sket en voldsom omvæltning i Gesten, men Nick Højgaard tror alligevel, at paraden har gjort en lille forskel i byen. - Der har været lidt snak i krogene til den gode side, fornemmer jeg. En gang i mellem kommer folk med en positiv kommentar til mig, fortæller Nick Højgaard. Selvom paraden i Gesten sidste år ikke har haft en revolutionerende effekt, så mener inivtiativtageren alligevel, at stafetten bør gå videre hvert år. - Folk gemmer måske lidt mere deres seksualitet i de små byer, og derfor tror jeg, at sådan en pride vil gøre en større forskel i en lille by, fortæller initiativtageren. Fanø planlægger dog at holde en parade hvert år. Læs også Her er ruten: Optog i alle regnbuens farver