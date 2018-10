Ingeborg Svendsen: Giftaffald fra Grindstedværket har gjort os syge

For Ingeborg Svendsen vidner de nyligt opsatte skilte, der advarer om forurening omkring Grindstedværkets depot, om et liv med sygdom og ægtemandens død.

Engang var Grindstedværket en arbejdsplads, man var stolt af i byen. Det var Ingeborg Svendsen i hvert fald. Hun arbejdede på værket - det samme gjorde hendes mand. Men virkeligheden er blevet en anden.

- Tingene er åbenbart ikke, som vi troede, fortæller Ingeborg Svendsen.

Onsdag blev der sat advarselsskilte op ved den gamle grund, hvor giftigt affald fra virksomhedens produktion fra 1934 til 1962 er deponeret.

Onsdag blev fire af disse skilte sat op i og omkring Grindsted, og vidner om er forurening, der har fundet sted siden 1930'erne. Foto: Christian Kallenbach

Større bekymring i dag

Mange borgere er i dag bekymrede for, hvad giften i undergrunden betyder for deres helbred.

Grunden er nemlig mere forurenet end alle regnede med. Selvom man for syv år siden kørte en halv meter jord på grunden, er det ikke nok til at stoppe de giftige dampe.

Ingeborg Svendsen arbejdede på værket for 48 år siden. Hendes mand var på værket i 17 år.

- Den gang tænkte vi ikke så meget over, om et arbejde kunne gøre os syge, fortæller Ingeborg Svendsen. - Vi var jo også påvirket af det dengang, og i dag ser jeg på det med meget større alvor.

Ingeborg Svendsen arbejdede på værket også mens, hun var gravid:

- Jeg tabte mig 15 kilo, og jeg var syg hele tiden. Jeg er dog aldrig blev undersøgt, så jeg ved ikke, hvad det var., der gjorde mig syg.

Han havde det rigtig dårligt. Han arbejdede med syreklorid og støv, som han indåndede, så det har helt sikkert påvirket ham. Ingeborg Svendsen, pensionist, Grindsted

Ingeborgs mand var på Grindstedværket i 17 år, og i perioder var han også syg.

- Han havde det dårligt. Han havde det rigtig dårligt. Han arbejdede med syreklorid og støv, som han indåndede, så det har helt sikkert påvirket ham, fortæller Ingeborg Svendsen.

For 14 år siden døde han. Ingeborg Svendsen understreger, at hun ikke med sikkerhed ved, om der er en sammenhæng mellem arbejdet og sygdommene. Men selv var han ikke i tvivl om, at hans dårligdomme skyldes arbejdet på værket.

Borgernes helbred undersøges

Region Syddanmark har i april måned sat en større undersøgelse i gang, om der er flere der får alvorlige sygdome i Grindsted. Sundhedsstyrelsen er ikke bekendt med, at der skulle være tegn på et forhøjet antal kræfttilfælde , højere abortfrekvens eller fertilitetsproblemer i den tidligere Grindsted Kommune – nu Billund Kommune.

Byens ry skadet

Ingeborg Svendsen mener, at giftskandalen har skadet byens ry:

- Nu er vi bare kendt for at være byen med forureningen, og det er altså ikke sjovt, at få de kommentarer. Nu ser vi gerne, at staten og regionen sætter gang i oprydningen, siger hun.