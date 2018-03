Giften i Grindsted: Borgernes sundhed skal undersøges

Flere borgere har fået konstateret sygdommen ALS i Grindsted, end hvad gennemsnittet siger. Nu skal borgernes sundhed i byen undersøges.

Fem personer fra Grindsted har fået konstateret sygdommen ALS.

Ifølge statistikken skulle ALS højest skulle konstateres en gang hver tredje år i en by af Grindsteds størrelse.

Derfor skal borgernes sundhed i Grindsted nu undersøges, skriver DR Trekanten.

Der blev stillet forslag om det på informationsmødet i lørdags, og både regionen og kommunen bakkede op om det. Så vi vil sætte os sammen, og finde ud af, hvordan vi gør det. Ib Kristensen, borgmester, (V), Grindsted

- Vi er ved at lave en henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor vi samler op på de nye fund, og den nye viden, vi har fået. Der har også været en række borgermøder, der har givet anledning til en række spørgsmål og tvivl, siger hun, siger Stephanie Lose (V), der er formand for Region Syddanmark.

Forureningen i Grindsted er en af de største i Danmarkshistorien. Her deponerede det daværende Grindstedværket spildevand frem til 1970erne, og hvert år siver cirka 100 kilo af det kræftfremkaldende stof vinylklorid fra giftdepoterne ned i Grindsted Å.

Fælles opbakning

Stephanie Lose bliver bakket op af regionrådsmedlem Villy Søvndal, der er klar til at sætte en undersøgelse af borgernes sundhed i gang.

- Vi ligger inde med rigtigt mange oplysninger, og jeg vil tro, at det må kunne lade sig gøre at finde ud af, om der er grund til bekymring eller ej, siger han.

Grindsteds Venstreborgmester Ib Kristensen er også klar til at gøre noget.

