Beredskabsmeddelelse: Pas på giftig røg i Tinglev

Beboere i området ved J. Schilgen Vej i Tinglev skal fortsat holde døre og vinduer lukkede.

Den brand, der i aftes brød ud hos firmaet Polyloop på J. Schilgen Vej i Tinglev, er tirsdag morgen under kontrol. Men beboere i området skal fortsat holde døre og vinduer lukkede og slukke eventuel ventilation. Det fortæller vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, politikommissær Henrik Sønderskov.

- Der er ingen flammer tilbage. Kun røg. Men den kan stadig være giftig, forklarer vagtchefen.

Læs også Brand i firma giver giftig røg

Søg læge ved ubehag

Advarslen vedrører borgere i Tinglev by i området Hybenvænget, Brombærvænget, Merianvænget og Mosevang i Tinglev.

Røgen kan være sundhedsskadelig ved indånding. Hvis man føler ubehag som følge af branden, skal man kontakte lægevagten. Politi eller alarmcentral skal kun kontaktes i akutte tilfælde.

Se mere på LocalEyes.dk

Afvarsling på trapperne

- Der går lige lidt tid, før vi kan sige, at vi er helt færdige derude. Vi forventer at udsende den næste beredskabsmeddelelse ved 08-tiden, og der håber vi, at vi så kan afvarsle, forklarer Henrik Sønderskov.

Branden opstod omkring klokken 21 mandag aften. Polyloop ApS genanvender blandt andet hård plast, granulat og ruller af folie, og det er de materialer, der har medført den giftige røg.