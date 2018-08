Gitte gav mændene kniven i østers-konkurrence

Østersåbning på tid er en folkesport på Tønder Festival, hvor mere end 100 kubikmeter sand er spredt ud på pladsen under titlen “Vadehavsområdet”.

Det ser godt ud, hvis man kan åbne to østers på 11,06 sekunder. Det var lørdag eftermiddag i hvert tilfælde den foreløbige festivalrekord i Tønder. Holder den festivalen ud, er der en gourmetmiddag for to i præmie til Erik Stürup, der har sat rekorden.

Da TV SYD dukkede op, forsøgte tre festivaldeltagere at slå den tid. Dog uden held. Men en kvinde viste sig at være sine mandlige konkurrenter overlegen.

Først kastede 34-årige Kasper Munck fra Kolding sig ud i et forsøg. Selvom han aldrig havde prøvet det tidligere, lykkedes det ham alligevel at sætte en tid på 18,35 sekunder.

Alt under 20 sekunder er ifølge eksperter hæderligt.

Min mand åbner nogle gange 100 østers, så nu kan jeg måske hjælpe ham. Gitte Damgaard, Vejen.

Næste konkurrent var Peter Schmidt, København, der stammer fra Varde. Han gik over de 20 sekunder med tiden 24,15.

Efter ham kom så Gitte Damgaard fra Vejen. Hun slog begge mænd med tiden 16,83 sekunder. Næsten otte sekunder bedre end nummer to.

- Min mand åbner nogle gange 100 østers, så nu kan jeg måske hjælpe ham. Jeg har fået forståelse for, hvor meget arbejde, det i virkeligheden er, sagde hun efterfølgende til TV SYD.

Vadehavsområdet lokker turister

Lørdag havde det efterhånden regnet så meget, at festivalpladsen mange steder var mudret og dækket af store vandpytter - undtagen i vadehavsområdet, der ligger lige midt på festivalpladsen. Området var proppet af mennesker, der nød den maritime stemning på sandet, som absorberede alt vand.

- Vi har spredt 100 kubikmeter sand direkte fra Rømø på området, fortæller Jens L. Hansen, kommunikationskonsulent ved Nationalpark Vadehavet, til TV SYD.

Han har stået for koordineringen af pladsen, som er tænkt som et fremstød for alt det andet, Tønder og omegn har at byde på, ud over musik.

- Det er en rigtig god måde at hive Vadehavet ind på Tønder Festivalen. At skabe en forbindelse til det område, som festivalen er den del af. Hvis de så kommer en anden gang eller bliver lidt længere, er her et fantastisk naturområde, fortæller han.