Gitte måtte lukke butikken – kunderne handler syd for grænsen

Gitte Jensen måtte lukke sin købmand i sønderjyske Øster Højst, da kunderne kørte til Tyskland. Hun tror ikke, det hjælper med en sænkning af afgifterne på slik, som det nu bliver foreslået.

Det er ikke længere muligt at løbe til købmanden efter en liter mælk eller et kilo sukker i Øster Højst. Byens sidste købmand lukkede for to år siden.

- Jeg tror ikke, det vil hjælpe. Det er også fødevarer, de handler dernede. Gitte Jensen, tidligere købmand, Øster Højst

- Vi ligger alt for tæt på grænsen til, at små butikker kan køre. Alt er jo billigere dernede, siger tidligere købmand Gitte Jensen, der drejede nøglen om til Øster Højst sidste købmandsbutik.

Sønderjyske købmænd er hårdt ramt

Gitte Jensen er ikke den eneste sønderjyske købmand, der har måtte lukke. De sønderjyske butikker er hårdt ramt. Siden 2009 har 34 procent flere dagligvarebutikker i Sønderjylland måtte dreje nøglen om end i resten af landet. Det viser en undersøgelse fra Retail Institute Scandinavia.

- Kunderne sagde tit, at de gerne ville støtte mig, men det er jo billigere i Tyskalnd. Jeg kan godt forstå dem. Hvor man kan spare, der sparer man jo, siger Gitte Jensen.

GRÆNSEALLIANCEN BESTÅR AF: Nærbutikkernes Landsforening

Landdistrikternes Fællesråd

De Samvirkende Købmænd

Vin- og Spiritusorganisationen i Danmark

Dansk Erhverv

10 millioner kroner hver dag

Danskerne ligger også mange penge syd for grænsen. I 2017 købte danskerne hver dag for 10 millioner kroner om dagen i grænsebutikkerne, og stort set alle køber slik og chokolade. Nu vil Grænsealliancen vende udviklingen ved at hæve afgiften på en pakke cigaretter med 5 kroner og bruge pengene til at sænke afgifterne på særligt grænsehandelsfølsomme varer som sukker og chokolade. Det tror Gitte Jensen dog ikke vil gøre den store forskel.

- Jeg tror ikke, det vil hjælpe. Det er også fødevarer, de handler dernede, siger hun.

Luk for handel eller sænk momsen

Hun har en anden og mere drastisk løsning.

- Man skal lukke, så man ikke må handle syd for grænsen. Det er dét, der skal til. Ellers skal man sænke momsen herhjemme, siger hun.

Momsen i Tyskland er væsentligt lavere end i Danmark. Tyskerne betaler således kun 7 procent i moms på fødevarer og 19 procent på andre varer. I Danmark er momsen som bekendt 25 procent på alt.