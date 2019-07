Give bliver værtsby for cykel-DM næste sommer

Give nordvest for Vejle bliver centrum for næste års danske mesterskaber i landevejscykling.

Søndag sluttede dette års DM-uge i Esbjerg med kåringen af Amalie Dideriksen og Michael Mørkøv som nye danske mestre - og nu ligger det fast, at Give Cykelklub og Vejle Kommune bliver næste års DM-værter. Det har Danmarks Cykle Union officielt bekræftet tirsdag morgen.

I mange år har Vejle og den berømte - eller berygtede - stigning på Kiddesvej været en fast del af PostNord Danmark Rundt-programmet, og i 2021 lægger verdens største cykelløb, Tour de France, også vejen forbi Vejle Kommune, når 3. etape går fra Vejle til Sønderborg.

Det ligger fast, at Give 30 kilometer nordvest for Vejle bliver både start- og målby ved DM 2020, der finder sted i dagene 18. til 21. juni.

Give har 4.600 indbyggere - og der skal bruges omkring 500 frivillige til at afvikle den fire dage lange cykelfest.

Give Cykelklub har 125 medlemmer, og formand Kurt Gjødsbøl er stolt over at have fået DM i landevejscykling til området.

- Det ligger fast, at start og mål ligger i Give. Selve den endelige rute skal vi nu til at planlægge i detaljer. Der er heldigvis masser af krævende og smukke veje på vores egn. Vi vil gerne lave en rute, der både er sportslig krævende, og som ikke generer borgerne i området mere end højest nødvendigt, siger Kurt Gjødsbøl, formand for Give Cykelklub, til TV SYD.