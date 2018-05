Gratis genbrug skal hjælpe udsatte

Gratis genbrugsvarer skal lette tilværelsen lidt for dem, der har mindst.

Samfundets udsatte har ikke meget at købe for. Derfor vil et nyt tilbud til folk i Kolding, som har god gavn af noget, der er gratis, hjælpe netop de udsatte.

Det er New Start Kolding, projektet ”fra udsat til værdsat” og Kirppu Kolding Loppemarked som sammen står bag initiativet.

Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Folk, der vil donere genbrugsvarer til projektet, kan aflevere dem hos Kirppu Kolding Loppemarked frem til den 19. maj. Samme dag vil tingene blive udleveret gratis til socialt og økonomisk udsatte borgere hos New Start Kolding.

- Vi får utroligt mange brugte ting i i Kirppu, og vi har længe gået med tanken om, at vi også ville kunne hjælpe andre. Det er heldigvis lykkedes nu med dette projekt, siger Rikke Bramm, butikschef i Kirppu Loppemarked.

Hør hende i klippet her: