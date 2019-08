Motorvejsrampe lukker i tre måneder: Giver plads til nye beboere og virksomheder

I tre måneder lukker afkørselen ved Vejen Ø. Det gør den for at give plads til nye. De nye ramper skal lede trafikken ud af byen, og det mere attraktivt at være beboer og virksomhed i Vejen.

Det har længe været et stort ønske hos borgmesteren i Vejen Kommune. Faktisk er det helt tilbage fra den dengang, hvor Esbjergmotorvejen blev bygget. Men nu er ventetiden slut, og ønsket kan streges af listen. Til november står to helt nye motorvejsramper klar ved Vejen Ø.

Ramperne er led i en større plan for at udvikle byen og erhvervslivet. Samtidig reduceres trafikken også på Præstevænget, som har fungeret som en slags omkørsel vej med meget trafik.

- Jeg synes, at det er rigtig dejligt. Det synes beboerne og virksomhederne i allerhøjeste grad også, og det er det vigtigste, siger borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune, til TV SYD.

Der er allerede to ramper, men de vender i den østlige retning. Det vil sige, at man kun kan komme af og på mod øst. De to nye ramper, der sættes på, gør det muligt at komme af og på i retning mod vest også. Før vejene er helt færdig, kan bilister dog vente lidt bøvl.

Fra mandag den 5. august bliver frakørsel 67 Vejen Ø lukker i tre måneder. Det betyder, at de kørerende må finde nye veje. I stedet kan de køre fra ved 66 Lunderskov og benytte Koldingvej.

Til gavn for nye beboere og virksomheder

Borgmester Egon Fræhr ser frem til, at de nye ramper åbner. Det betyder mere ro for beboerne på Præstevænget. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Efter alt vejarbejdet er håbet, at der ikke er lige så meget trafik, der skal køre gennem Vejen by. Det giver beboerne på Præstevænget mindre støj og mere ro.

- Støjbelastningen falder, og det bliver noget rarere at bo i de nye lejligheder, der kommer i området, fortæller borgmesteren, siger Egon Fræhr.

Derudover betyder projektet også bedre vejforhold for virksomhederne, blandt andet i det nye erhvervsområde kommunen er ved at udvikle ved Vejen Ø. Ved ramperne etableres der også to rundkørsel, hvor modulvogntog kan passere. Endnu en fordel for kommunen, fortæller Egon Fræhr.

Projeket er anslået til at koste 28 millioner kroner. Penge der bliver delt cirka 50/50 mellem kommunen og staten. Og pengene er givet godt ud, synes borgmesteren.

- Selve Vejen by kan begynde at udvikle sig, og man give plads til flere boliger og virksomheder, så det er det der skal til, fastslår han.