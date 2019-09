Landmand vil hjælpe klimaet: Giver sine køer fedt for at undgå prutter

Landmand Laust Bendix Jensen var én af de 62 landmænd, der i dag åbnede sit landbrug op for besøg.

Køerne var nysgerrige, og det var gæsterne også i dag ved det årlige arrangement Åbent Landbrug.

Det handlede om at komme helt tæt på dyrene og livet på Danmarks mange landbrug, men i Bryndum i Esbjerg var der meget mere end bare klap og kælen på dagens program.

For i år havde landmand Laust Bendix Jensen valgt at fokusere på køer og klima.

- Med den debat, der er i samfundet p.t., så synes jeg ikke, at vi kan holde Åbent Landbrug uden at sætte fokus på koen, der står for en stor del af CO2-udledningen, siger han til TV SYD.

For at hjælpe klimaet får Laust Bendix Jensen køer ekstra fedt. Foto: Hans Lausten

Landmand forsøger at gøre en forskel for klimaet

Over hele landet besøgte over 85.000 børn og voksne et åbent landbrug, og i Bryndum blev de klogere på, hvad der sker, når koen prutter, og hvorfor det er så slemt.

De udleder nemlig metangas til atmosfæren, og derfor har landmand Laust Bendix Jensen besluttet at give sine køer tørret, plantefedt, der hjælper på koens fordøjelse.

- Det giver vi dem lige så meget af, som vi kan presse igennem dem for at reducere metangasudledningen, siger han og forklarer, hvorfor det er så vigtigt for ham at tage del i klimadebatten:

- Vi skal bidrage på lige fod med resten af befolkningen – for vi kan ikke løse hele problemet i landbruget.

Det er fedt som dette, landmand Laust Bendix Jensen giver til sine køer for at undgå, at de prutter. Foto: Hans Lausten

Klimadebat hører også til i staldene

Det er helt naturligt, at landmænd nu taler om klima. Det syntes, de gæster ved Åbent Landbrug, som TV SYD talte med.

- Det skal de jo, når Hr. og Fru Danmark kommer ind. Det er jo det, de vil have. Så det er den vej, landbruget skal dreje imod, siger Henrik Schmidt, der er kørselsleder i Esbjerg.

- Der er så meget snak om klimatosser og det hele, så jeg synes, det er fint, at der er fokus på det. For alle har en del af ansvaret, siger Poula mari Johannesen, pædagog, Esbjerg.

Udover at dele ekstra fedt ud til køerne så har landmand Laust Bendix Jensen også sat LED-lys op i stalden, og han reducerer udledningen af ammoniak ved at have installeret et anlæg, der sænker PH-værdien i gylle for ikke at få en ammoniakfordampning.