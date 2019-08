Med Europas største brillebjørneanlæg fejrer Givskud Zoo 50-års jubilæum

Mandag fylder Givskud Zoo 50 år. Det blev i dag fejret med taler, indvielser og muffins.

Den 12. august 1969 var en helt særlig dag i Givskud.

Det var første dag, Givskud Zoologiske Have åbnede hegnet til gæsterne.

Det betyder, at parken mandag kan fejre guldbryllup. I præcist 50 har den budt børn og voksne velkommen og givet dem mindeværdige dyreoplevelser.

Da Givskud Zoo åbnede tilbage i 1969, var det kun 18 løver, der fyldte Løveparken. I dag kan man opleve hele 55 forskellige dyrearter og omkring 700 dyr i parken.

Der er sket meget i Givskud Zoo de seneste 50 år, og Michael Hansen har været dagligt vidne til det meste. For 35 år siden startede han som ordensreglementsdreng, og i dag er han parkleder.

- Det har været spændende og sjovt at være med til at følge udviklingen, siger han.

Michael Hansen har nydt at se den udvikling, som Givskud Zoo har gennemgået de seneste mange år. Foto: Hans Lausten

En dyrepark fejret med manér

I dag blev Givskud Zoos jubilæum fejret med fødselsdagskage til parkens gæster, et show med Sebastian Klein, og Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen (V), holdt tale ved den officielle åbning af det ny brillebjørneanlæg.

Med et areal på godt tre hektar vil det være det største brillebjørneanlæg i Europa.

Det er en rigtig stor dag for parkens direktør, Richard Østerballe, der har været en del af parken de seneste 28 år.

- Det er en meget speciel dag. Jeg er virkelig glad for at være en del af det, selvom jeg aldrig havde forestillet mig, at jeg skulle arbejde i en zoologisk have i så mange år, siger Richard Østerballe i dag til TV SYD.

Givskud ZOO's brillebjørneanlæg blev søndag indviet af Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen fra Venstre. Foto: Hans Lausten

Skal fortsat udvikle sig

I løbet af Givskud Zoos første tre måneder i 1969 besøgte 200.000 gæster dyreparken. I dag får den årligt besøg af næsten 400.000 mennesker, og den udvikling, der er sket de seneste 50 år, skal fortsætte længe endnu.

- Der skal helst ske noget nyt i parken hver andet eller hvert tredje år. Det er nødvendigt for at få nye gæster til, siger Richard Østerballe.

Givskud Zoo fylder reelt 120 hektar, men der er kun dyr på 65 af dem. Så der er stadig masser af plads til nye dyr og masser af udvikling, understreger dyreparkens direktør.