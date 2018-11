Glad justitsminister indvier politiskole

Mandag slog Politiskolen officielt dørene op for den midlertidige vestdanske afdeling i Fredericia. Det skete med deltagelse af bl.a. justitsminister Søren Pape Poulsen, (K), og rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

De første politi-elever rykkede ind i Fredericia allerede for tre uger siden.

Indvielsen mandag markerer en historisk dag for dansk politi. Fremover får politi-eleverne mulighed for at søge om at tage deres uddannelse i enten Brøndby eller Fredericia og senere Vejle.

Optaget på politiuddannelserne er de seneste år mangedoblet, og behovet for nye kræfter til politistyrken vil være højt de kommende år. For tre uger siden rykkede desuden i alt 155 studerende fra skolens afdeling i Brøndby til Fredericia. Politiskolen i Fredericia huser dermed foruden 56 ansatte i alt 251 studerende.

For fremtiden får de studerende mulighed for at søge om at tage deres uddannelse i enten Brøndby eller Fredericia (senere Vejle). Det er ambitionen at kunne imødekomme alle ønsker, men uddannelsessted og praktikkreds vil naturligvis også afhænge af organisationens behov.

- Det har jeg set frem til længe. Det vil betyde flere vestdanske politi-elever, sagde justitsminister Søren Pape ved indvielsen i dag.

Der er ansøgningsfrist og optagelsesforløb til politiets uddannelser fem-seks gange om året, og politiskolen fik et højere antal ansøgere fra Vestdanmark, da skolen annoncerede nyheden om afdelingen i Fredericia:

Den vestdanske politiskole har til huse på Ryes Kaserne i Fredericia indtil slutningen af 2020, hvor den rykker til Vejle.