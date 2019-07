Glad rektor trods færre ansøgere

De videregående uddannelser i Syd- og Sønderjylland mister stort set alle ansøgere – kun erhvervsakademierne går fri.

Da klokken slog 12.00 fredag, udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse på kvote 1. Og lige som i resten af landet er den overordnede tendens klar:

Der er færre unge, der har søgt ind på de videregående uddannelser i Syd- og Sønderjylland i 2019 end der var i 2018.

På University College Syd, som har adresser i Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa, oplever man i år et fald i antallet af kvote 1-ansøgninger på fire procent.

Her i regionen falder antallet af unge med seks procent i 2019, og derfor er vi bare glade for, at vi ikke falder endnu længere ned i ansøgertal. Birthe Friis Mortensen, rektor, UC Syd

Alligevel skriver UC Syd i en pressemeddelelse, at man ”fastholder succesen”.

- Som der ser ud nu, er ungdomsårgangene faldende. Her i regionen falder antallet af unge med seks procent i 2019, og derfor er vi bare glade for, at vi ikke falder endnu længere ned i ansøgertal, siger rektor Birthe Friis Mortensen til TV SYD.

Designskole oplever stort fald

Også Designskolen i Kolding oplever et samlet fald i søgningen til skolens uddannelser. 201 har søgt om optagelse under kvote 1 – det er 34 – svarende til 17 procent færre – end i 2018.

University College Lillebælt og Via University i Horsens har også færre ansøgere, mens Erhvervsakademi SydVest, som har afdelinger i Esbjerg og Sønderborg – som den ene af to videregående uddannelser i Syd- og Sønderjylland – oplever fremgang i antallet af ansøgere. Syv procent flere kvote 1-ansøgere har Erhvervsakademi SydVest fået i år.

Erhvervsakademi Kolding går frem med 22 procent. Skolen havde i 2018 et usædvanligt lavt ansøgertal med blot 404 ansøgere.

Færre vil være sygeplejerske

Mens regionens læreruddannelser generelt har fået flere ansøgere end sidste år, så gør den landsdækkende tendens til, at færre søger sygeplejerske- og pædagoguddannelserne sig også gældende i Syd- og Sønderjylland.

UC Syd oplever et fald i antallet af ansøgere til sine pædagoguddannelser på 70 ansøgere – svarende til et fald på ca. 10 procent, mens antallet af ansøgninger til sygeplejerskeuddannelsen stiger én procent.

Derimod oplever sygeplejerskeuddannelsen i Vejle et fald på ni procent i antallet af kvote 1-ansøgninger.