Glæde i Gadbjerg over opbakning fra byråd

Borgerne i Gadbjerg er glade over, at der tegner sig et stort flertal i Vejle Byråd for at anbefale en linjeføring via Gadbjerg for en kommende jernbaneforbindelse mellem Vejle og Billund.

