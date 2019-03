Glæde i ghettoen - 300 boliger skal alligevel ikke rives ned

De er glade i Horsens. Kommunen har fået dispensation fra ghettoloven, så der skal skæres væsentlig mindre ned i antallet af almene familieboliger i Sundparken end først antaget.

En femtedel af beboerne i Sundparken, der står på listen over hårde ghettoområder, kan ånde lettet op.

Horsens Kommune har nemlig fået dispensation fra ghettoloven fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Loven foreskriver, at de hårde ghettoområder inden 2030 skal reducere andelen af almene familieboliger til 40 procent af det nuværende antal. Men nu kan kommunen nøjes med at nedbringe antallet til 60 procent.

Jeg er ovenud tilfreds med, at vi undgår at skulle rive ca. 300 fine boliger ned. Peter Sørensen, borgmester (S), Horsens Kommune

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået godkendt vores dispensationsansøgning. Det viser, at vi har lavet en rigtig god strategi for at få fjernet Sundparkens ghettostempel, siger borgmester Peter Sørensen (S) i en pressemeddelelse.

Dispensationen betyder, at Horsens Kommunes Taskforce for udsatte boligområder og parallelsamfund nu kan gå i gang med den plan, der skal fjerne ghettostemplet – uden at der skal rives boligblokke ned.

Planen indebærer blandt andet at Sundparken skal bindes bedre sammen med de omkringliggende byområder, og at der skal anlægges store rekreative og grønne områder. Nogle af de nuværende almene boliger skal omdannes til private lejeboliger, der skal opføres nye, private ejer- og lejeboliger rundt om det nuværende Sundparken og der er planer om at flytte Langmarkskolen.

- Det er en samlet pakke, hvor det ene er afhængigt af det andet, og jeg er ovenud tilfreds med, at vi undgår at skulle rive ca. 300 fine boliger ned, forklarer borgmesteren.

Vi har fortsat alt for mange borgere i Sundparken, der er uden uddannelse og som er på passiv forsørgelse, og derfor må beboerne i Sundparken virkelig trække i arbejdstøjet. Michael Nedersøe, formand, Taskforce for udsatte boligområder og parallelsamfund, Horsens Kommune

Formanden for Horsens Kommunes Taskforce for udsatte boligområder og parallelsamfund, Michael Nedersøe, glæder sig også over dispensationen.

- Jeg glæder mig først og fremmest over, at vi ikke skal rive boligblokke ned. Men vi har fortsat alt for mange borgere i Sundparken, der er uden uddannelse og som er på passiv forsørgelse, og derfor må beboerne i Sundparken virkelig trække i arbejdstøjet og bidrage til, at det her lykkes, siger Michael Nedersøe.

Horsens Kommune havde oprindeligt sendt to ansøgninger om dispensation: Én ansøgning om nedbringelse af andelen af almene familieboliger i Sundparken til 80 procent af det nuværende antal. Og alternativt en nedbringelse til 60 procent.

Her i området er fem områder på listen over hårde ghettoområder. Stengårdsvej i Esbjerg, Munkebo og Skovvejen/Skovparken i Kolding, Finlandsparken i Vejle og altså Sundparken i Horsens.

