Glæde og ydmyghed i Vejle ovenpå fornem sæsonstart

Fredag aften fik Vejle Boldklub sig en drømmestart på Superligaen med en sejr over Hobro. Dagens derpå var spillerne samlet til et let træning.

I sæsonen 2006-2007 vandt Vejle Boldklub som oprykker ikke i de første 13 runder af Superligaen. Fredag aften sørgede vejlenserne dog for, at livet som oprykker bliver en smule mere spændende i år end dengang i nullerne. Oprykkerne fra Nørreskoven vandt 3-1 over Hobro foran mere end 4.000 tilskuere.

Lørdag var spillerne samlet igen til en let træning på Vejle Stadion. Målscorer til 2-0 og forsvarsgeneral Mads Greve erkender, at VB-spillerne fik en noget usikker start, men var dagen derpå tilfreds med sejren over Hobro i Superligapremieren på Vejle Stadion.

- Jeg synes overordnet set, det var en fin præstation fra vores side. Der er plads til forbedringer, men tænker man på, at det var første kamp i Superligaen og en premierekamp, hvor man skal finde ud af, hvor man står, så synes jeg egentligt, vi havde god kontrol på kampen, siger han til TV SYD.

Fejl bliver straffet hårdere

Midterforsvareren er en af de få VB-spillere, der tidligere i karrieren har spillet i landets bedste fodboldrække, og han beskriver forskellen på 1. division og Superligaen således:

- Den helt store forskel er, at laver du fejl, bliver de straffet hårdere end i 1. division. Så det handler om at minimere fejl og helst lave dem på den sidste tredjedel af banen og ikke tæt på vores eget mål. Ellers tror jeg ikke, at der spiller for spiller er vanvittigt stor forskel på 1. division og Superliga, siger han til TV SYD.

De 4.168 tilskuere fik sig en dejlig sommeraften på stadion, og på grønsværen var det tydeligt for spillerne.

- Man kunne mærke, det var længe siden, tilskuerne have oplevet Superliga på stadion. Derfor var det forløsende, at vi kunne starte med at give publikum en sejr på hjemmebane i første kamp. Det betyder meget, at publikum altid er bag os og, at man kan høre dem, siger Mads Greve, der scorede til 2-0 efter 67 minutters spil.

- Det var virkeligt fedt både at tage sejren og selv kunne prikke en enkelt ind, erkender han.

Assisterende træner Morten Bisgaard dagen derpå på Vejle Stadion. Foto: Vibeke Marcussen, TV SYD

Brøndby vil overfalde VB

Vejles assisterende træner, Morten Bisgaard, mener, at sejren er beviset på, at VB kan klare sig i Superligaen.

- Den viser, at vi kan være med. Men vi er også nødt til at være realistiske og sige, at Hobro - med al respekt for dem - ikke er på samme niveau som Brøndby. FC København og FC Midtjylland. Udfordringen bliver at spille lige op med andre superligaklubbber over mange kampe. Vi skal op på allerhøjeste niveau for at kunne spille med om pointene, siger han til TV SYD.

Næste modstander er netop vicemestrene fra Brøndby, og det bliver ifølge Morten Bisgaard en helt anden kamp.

- Brøndby har endnu større individualister og en aggressiv spillestil. Vi kommer til at være under meget pres. Hvor Hobro trak sig lidt tilbage for at vente på vores fejl, bliver det modsat mod Brøndby. Vi skal være forberedte på, at de vil overfalde os, siger han.

VB-træner Adolfo Sormani fik tre point i sin debut i den danske Superliga. Foto: Vibeke Marcussen, TV SYD

Brøndby-træner på stadion

VB-træner, italienske Adolfo Sormani, har en meget ligefrem tilgang til næste opgave i Brøndby.

- Man kan tabe en kamp, men ikke sin filosofi, altså måden, som du vil spille fodbold på. Hvis Brøndby er bedre end os, så fortjener de at vinde kampen, siger han.

Brøndby-træner Alexander Zorniger er ikke helt uforberedt på sin vejlensiske modstander i næste runde af Superligaen. Han sad fredag aften på lægterne på Vejle Stadion.