Glem krokodilleskind og kunststof – nu laves gamle redningsflåder om til tasker

Verdensmål, bæredygtighed, cirkulær økonomi. De seneste år har virksomhederne i Syd- og Sønderjylland taget nye begreber til sig – begreber som de efterhånden mærkbare klimaforandringer har sat på dagsordenen hos både forbrugere og erhvervsliv.

Og arbejdet med bæredygtighed har bragt alternative råmaterialer i spil i virksomhederne.

Hos Viking Life-Saving Equipment i Esbjerg producerer man ”adskillige tusinde” redningsflåder om året (virksomheden offentliggør ikke det præcise tal), og ud over at arbejde på at øge materialernes levetid, er virksomheden også begyndt at tænke over, hvordan de udtjente, kasserede flåder kan genanvendes.

Når vi kan vise, at vores materialer fortsat kan bruges, når de er udtjent som redningsflåder, så er det en rigtig god historie. Allan Østergaard, teknisk direktør, Viking Life-Saving Equipment, Esbjerg

- Det er ikke alt, vi kan genanvende. Gummiet kan ikke nødvendigvis genanvendes, da det er et naturmateriale, som forvitrer og falder fra hinanden, når det bliver for gammelt. Men det kunststof, flådernes tag er lavet af, kan genbruges, fortæller teknisk direktør hos Viking Life-Saving Equipment, Allan Østergaard, til TV SYD.

Et ønske fra kunderne

Viking har derfor lavet en aftale med virksomheden Grünbag i Århus. Virksomheden overtager redningsflåderne og laver tasker ud af alle de dele af flåden, der kan genbruges.

- Det er en rigtig god idé. Vi har dialog med vores kunder om, hvilke materialer der indgår i vores produkter. Når vi kan vise, at vores materialer fortsat kan bruges, når de er udtjent som redningsflåder, så er det en rigtig god historie, siger Allan Østergaard til TV SYD.

Tidligere blev de kasserede flåder sendt på forbrændingen.

Tasken er er lavet af en kasseret redningsflåde. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Giver god samvittighed

Hos Grünbag i Århus er man også glad for samarbejdet:

- Grunden til, at vi startede op, var, at vi kom forbi stakke af affald, der ventede på at komme på forbrændingen. Vi bruger noget, der er skrald for andre, og skaber værdi ud af det, siger Helen Leegaard, som er medstifter af Grünbag, til TV SYD.

Vi sparer miljøet ved at bruge genbrugsmaterialer. Det er ikke den letteste måde, men man får god samvittighed af det. Helen Leegaard, medstifter, Grünbag, Århus

Arbejdet med at lave gummiflåderne om er ellers stort.

- Vi kan godt få 25 pallekasser fyldt med flåder, som vi skal skille ad. Der er meget håndtering i det, og det er dyrt, men det er det valg, man tager. Vi sparer miljøet ved at bruge genbrugsmaterialer. Det er ikke den letteste måde, men man får god samvittighed af det, siger Helen Leegaard.

Vi har førertrøjen

Viking Life-Saving Equipments er langt fra alene om at arbejde med bæredygtighed.

Ifølge en undersøgelse lavet af Dansk Industri (DI) siger 76 procent af alle virksomheder i de 14 syd- og sønderjyske kommuner, at de arbejder strategisk med bæredygtighed. Dermed er virksomhederne i denne del af landet et lille mulehår længere fremme end i skoene end virksomhederne i resten af landet, hvor 75 procent af alle virksomheder siger, de arbejder strategisk med bæredygtighed.

Der skal tjenes penge – NU!

”Strategisk” betyder ikke, at der nødvendigvis endnu er kommet noget konkret ud af arbejdet med bæredygtighed. Men det betyder, at virksomhederne har fokus på bæredygtig produktion, og det er vigtigt, siger DI’s nytiltrådte direktør, Lars Sandahl Sørensen, til TV SYD.

Ifølge ham er der nemlig et åbent vindue for dansk erhvervsliv for tiden, og hvis virksomhederne griber chancen for at komme først med nye metoder til for eksempel genbrug, energilagring og intelligente energiløsninger, så kan der være stor eksport og store fortjenester forude:

Hvis vi gør det rigtigt i Danmark, så er der en kolossalt stor global efterspørgsel efter netop de her løsninger og de her produkter. Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, DI

- Hvis vi gør det rigtigt i Danmark, så er der en kolossalt stor global efterspørgsel efter netop de her løsninger og de her produkter. Hvis vi kommer først, kan det være med til at give danske virksomheder en konkurrencefordel, som kan skabe vækst, siger Lars Sandahl Sørensen til TV SYD.

Han påpeger, at der netop i Danmark er mange virksomheder, som har arbejdet med bæredygtige løsninger gennem mange år og er ledende på området – for eksempel Danfoss.

- Men det er kun et spørgsmål om tid, før det vindue, der er åbent lige nu, lukker. Vi tror ikke, det varer længe, før virksomheder i andre dele af verden bliver grebet af samme forståelse for potentialet i grøn omstilling, som vi har haft gennem mange år, siger Lars Sandahl Sørensen.

Som del af sin 2030-plan opfordrer DI regeringen til at bruge to en halv mia. kr. til forskning i bæredygtige løsninger, så Danmark kan bevare forspringet.

Allan Østergaard, teknisk direktør i Viking Life-Saving Equipment (tv), viser en af de tasker, der er lavet af virksomhedens redningsflåder til direktør for DI, Lars Sandahl Sørensen. Foto: Pia Thordsen, TV SYD