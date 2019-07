Glem storkene - svaler er det nye sort

Storkene i Smedager har fået meget opmærksomhed her på kanalen. Og under al viraken har et par meget mindre forældre haft travlt med at sende fire unger på vingerne, lige her i vores egen baghave.

De har været her i TV SYDs mediehus næsten lige så længe, som vi andre har. På bagterrassen oppe under taget har de år efter år bygget rede på en LED lampe ude af rækkevidde for eventuelle fjender. Når vi en sjælden gang har tid, har vi TV SYD folk kunnet se deres arbejde med at bygge rede og fodre ungerne. Flere tusind gange om dagen kommer forældre med lækre fluer til de fire unger. Lige nu er ungerne så store, at de snart skal ud på deres første flyvetur. Det oplevede vi sidste år, og det så ud som de morede sig, at de endelig havde fundet ud af, hvad ideen med livet er, at flyve, akrobatisk at vende sig i luften og lave pirouetter. Til gengæld får vores husfaktotum, Aage, et føl, når han kommer tilbage fra ferie. For ligeså fine og små og elegante svalerne er, ligeså meget sviner de. Ungerne er kloge nok til lige at vende rumpen ud over kanten, når de skal besørge.