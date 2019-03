Nyrenoverede sportshaller skaber gode fællesskaber

Alslev-hallen er en af de 19 haller i Varde kommune, der nu er blevet renoveret for i alt 90 mio. kr. over tre år og nu står i tip-top form. Men nu skal foreningerne selv stå for vedligeholdelsen fremover.

- Godt spillet, råber træneren.

De går til den, de unge piger på U14-håndboldholdet. Pigerne er i gang med træningen i deres klub ASK. Den holder til i Alslev-hallen, der har fået en på goddagen. Nu fremstår den som forvandlet.

- Det er blevet en lækker hal at spille i, siger Caroline Bilgaard Jensen.

Agnes Vad Lauridsen nyder at spille i den nye lyse hal. Foto: Finn Grahndin

Hendes håndboldmakker Agnes Vad Lauridsen supplerer:

- Gulvet er blevet supergodt og hallen er dejlig lys, siger hun.

Fremtidssikring

Alslev-hallen er en af de 19 haller i Varde Kommune, der i løbet af de sidste tre år har fået tilført ialt 90 mio. kr. til renoveringer og tilbygninger og nu står fremtidssikrede.

Alslev håbede på helt ny hal men måtte "nøjes" med en totalrenovering. Søren Byskov, formand for ASK: - Vi gik efter guldet men vandet sølv. Foto: Finn Grahndin

- Jeg er sikker på, at Alslev-hallen i mange mange år frem i tiden bliver rammen om en masse gode aktiviteter, siger formanden for ASK - Alslev Sport & Kultur, Søren Byskov.

Kassen er tom

- Vi har med det her tiltag fået styr på sportshallerne rent bygningsmæssigt. Nu er udfordringen indholdet, siger formanden for Kultur- og fritidsudvalget Mads Sørensen, Venstre.

Pulje med penge til renoveringer er nu tømt. Men alle bygninger skal selvfølgelig vedligeholdes. Det må foreningerne nu selv klare ved at lægge penge til side i budgetterne til den dag, de skal bruges. Til gengæld har kommunen forhøjet tilskuddet.

Alslev-hallen genåbner den 5. april. Foto: Finn Grahndin

Bronze for faciliteter

Med den politiske beslutning om at opgradere sportshallerne for tre år siden kan Varde prale med at stå stærkt på landsplan. Ifølge en undersøgelse i DIF - Dansk Idræts Forbund - ligger kommunen på tredjepladsen på listen over facilitetsdækning pr. indbygger.

- Sportshallerne er et sted, hvor der opstår vigtige fællesskaber. Det er ikke alene godt for sammenholdet i de mindre byer, men også godt for kommunekassen. Jo bedre fællesskaberne er, desto sundere er borgerne og skal ikke måske ikke have så megen offentlig hjælp, siger Mads Sørensen.

De 90 mio. kr. fordeler sig således: 15 mio. kr. er privatfinansiering til kommercielle aktiviteter i nye bygninger ved Varde Fritidscenter.

30 mio. kr. er kommunalt tilskud til renoveringer.

17 mio. kr. er kommunegarantede lån.

12 mio. kr. er hallernes egenfinansering.

16 mio. kr. finansieres via energilån, som hallerne optager gennem kommunen og afdrager via energisparende foranstaltninger. Se mere

Malurt - uden virkning

I Alslev er glæden stor over den nyrenoverede hal til cirka 8,1 mio. kr. Foreningens 480 medlemmer og borgerne i den lille by Alslev med knap 1.300 indbyggere har selv lagt 600.000 kr. til nye tiltag og har tilført frivilligt arbejde for ca. 300.000 kr.

Anders Knudsen, haludvalget: - Den nye hal kan være med til at få nye tilflyttere til byen. Foto: Finn Grahndin

TV SYDs journalist forsøger med en dråbe malurt i bægeret:

- Men håndboldbanen er stadig for smal, så I må spille på dispensation!

Anders Knudsen, medlem af haludvalget, smiler og trækker på skuldrene:

- Ja, hvis vi kommer højere op i rækkerne, kan det blive en udfordring. Lige nu er det ikke noget problem, siger han uantastet.

Syg gammel hal

Både han og håndboldpigerne glæder sig. For nu behøver de ikke længere træne i tre forskellige haller over en halv sæson. Eller bøvle med den gamle hal, der led hårdt under en del sygdomme.

Nu kan de igen spille håndbold uden at falde i vandpytter. Foto: Finn Grahndin

- Der løb brune ting ned ad væggene, og det dryppede mega-meget ned på gulvene. Det var ikke særligt lækkert jo, siger Caroline Bilgaard Jensen.

- Når man tændte for det varme vand i et omklædningsrum, var der ikke varmt vand i det andet. De omklædningsrum, vi kaldte for "de nye", var 30 år gamle, siger Anders Knudsen med et skævt smil.

Ny hal som lokkemiddel

Nu har hallen fået en kantine, et rum med en lille "Tarzan-bane" og klatrevæg og plads til ældregymnastikken, der nu tæller 75 medlemmer. Desuden er håndværkerne ved at gøre klar til et fitnessrum. Et rum til E-sport er på tegnebordet.

Altsammen er godt for medlemmerne, men også for Alslev, mener Anders Knudsen.

- Vi regner med, at hallen kan være med til at gøre byen mere attraktiv og få den til at vokse med nye tilflyttere, siger han.