Godt nyt til tissetrængende bilister

Der er nye toiletbygninger på vej til syv rastepladser langs lokale motorveje og landeveje.

Uforløst tissetrang kan ødelægge enhver køretur. Det samme kan et ulækkert toilet. Men nu er der tændt et håb for bilister på de lokale motorveje.

Her kommer de nye toiletter på rastepladser.

I løbet af foråret og sommeren opstiller Vejdirektoratet nemlig nye toiletbygninger på syv rastepladser langs motorveje og landeveje i det vest-, syd- og sønderjyske.

Toiletbygningerne skal erstatte de gamle toiletter og give dig en øget komfort og service, når du træder af på naturens (og egne) vegne.

- Gode toiletforhold er en helt afgørende del af den service, vi ønsker at give trafikanterne på statsvejnettet. Derfor udskifter og moderniserer vi løbende vores toiletbygninger, så vi hele tiden kan tilbyde trafikanterne tilfredsstillende forhold på dette område, siger Vejdirektoratets projektchef, Jens Kristian Kofoed, i en pressemeddelelse.

Læs også Her forsvinder toiletter, bænke og skraldespande

Få dagslys, når du tisser

Vejdirektoratet fortæller med stolthed, at "de nye toiletbygninger er udformet i Rockpanelplader og med inventar i rustfrit stål, hvilket gør bygningerne driftsvenlige. En af deres kvaliteter er den markante anvendelse af dagslys, der er knyttet til deres udformning".

Desuden oplyser Vejdirektoratet, at tissehusene "er udstyret med store vinduespartier, der lukker lyset ind i bygningerne. Det er erfaringen, at brug af dagslys i indretningen giver øget velbefindende hos brugerne og reducerer risikoen for hærværk".

Så du kan godt glæde dig til at lette blærepresset. God køretur.