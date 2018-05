Godt vejr giver gode overlevelseschancer for storkeunger

I løbet af det kommende døgn kan vi forvente det første æg klække i reden i Smedager, og det gode vejr varsler godt nyt for levende unger i reden.

Hos storkene.dk forventer de den første unge i reden i Smedager i løbet af det kommende døgn.

- De prikker og vender æggene i reden uafbrudt, så det kunne godt tyde på, vi ser den første unge i løbet af i morgen eller senest fredag, siger Jess Frederiksen fra storkene.dk.

Jess Frederiksen glæder sig over det gode vejr. Det kan nemlig betydee, at flere storkeunger vil overleve i år.

- Der er seks æg i reden, og det er en udfordring for storkene at skulle føde på dem alle, men det gode vejr giver umiddelbart bedre overlevelseschancer for flere unger i forhold til sidste år.

Sidste år kom kun en storkeunge på vingerne fra reden i Smedager. En af årsagerne til den lille overlevelse var blandt andet en meget våd og kølig sommer.