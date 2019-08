Middelalderfestival kommet for at blive: Gøgler går gak-gak i gaden

Fire dages festival med gøglere, riddere og skønjomfruer ser ud til at blive en fast tradition i byen, der blev født under middelalderen.

Uuuuuuuuhhhhh. Her kommer ulven. Ul-ven!

Gøgleren Mester Peder - Peder Dalsgaard i sit civile liv - er i gang med at fortælle om middelalderens vigtigste personer. Kongen og dronningen naturligvis. Og biskoppen. Og en trold og en ulv. Og mange flere.

Fægtekampe

Ja her får (løgne-)historierne lov til at folde sig ud. Det samme gør publikums læber. De folder sig gang på gang HELT ud til et stort grin.

Vi er i Varde midtby. Middelalderen har gjort sit indtog her. Med alt hvad det indebærer af drama i form sværdfægtende riddere og hverdag i form af værksteder og skønjomfruer.

Mads Sørensen, Venstre: - Vi ramte rigtigt med Middelalderfestivalen. Foto: Pressefoto Varde Kommune

Middelalder - hvert andet år

Festivalen havde premiere i Varde i 2017 i forbindelse med 575 års-jubilæet som købstad.

Man kunne godt ustraffet slå en gøgler. Det tror jeg ikke sker her i Varde. Gøgleren Mester Peder

Med 5.000 besøgende - vurderes det - blev succes’en så stor, at politikerne valgte at fortsætte med den. Hvert andet år. Altså i år og 2021. Og måske videre ud i fremtiden.

Ud med kulturugen

Til gengæld satte politikerne i kultur- og fritidsudvalget den mangeårige traditionelle Fest- og kulturuge udenfor porten. Slut.

- Vi ramte rigtigt med middelalderfestivalen. Der kom mange flere fra Varde by men også rigtig mange fra oplandet, siger formanden for udvalget, Mads Sørensen, Venstre.

Middelalderfestivallens program breder sig vidt. Her er det den kloge kone Madam Skrald (Gitte Røn Dalsgaard), der vil fortælle om datidens medicinske planter, som i dag findes i Tambours Have. Foto: Finn Grahndin

Populær middelalder

Andre byer dyrker også Middelalderen med en festival. I Horsens er den netop overstået. I næste weekend venter Nyborg. For ikke at glemme Ribe, som jo er stor i denne sammenhæng. Men Mads Sørensen er ikke bekymret for konkurrencen. Tværtimod.

- Hvis vi ser på antallet af festivaller, der arbejder med middelaldertemaet, er det måske også et godt bevis på, at vores fælles historie og middelalderen er oppe i tiden og har fodfæste i alle aldre, som vi også oplevede i 2017, siger han.

Den Sorte Død

Politikerne i Kultur- og fritidsudvalget har valgt at fokusere på især to begivenheder i deres “kulturturisme”: Middelalderfestivallen og Wadden Tide - landskabskunst ved Blåvandshuk - der officielt åbnes på lørdag.

Gøgleren rejste fra by til by og kom ofte med nyt udefra. Men helt ufarligt var det ikke at være gade-gøgler. Foto: Finn Grahndin

En Middelalderfestival i Varde synes at passe som fod i en uldsok. Byen blev nemlig født i denne tidsalder kendt for knap så muntre sider som Den Sorte Død. Pesten. Men præcis hvornår Varde - dengang formentlig mest en borg - vides ikke. Men skriftlige kilder nævner den dog allerede i 1107.

Tæv til gøgleren

Mester Peder fortsætter med sin vanvittige historie. Nu med fire "frivillige" fra publikum. Gøgl skal der til. Både dengang for 600-1.000 år siden. Og i dag.

- Men dengang var det lidt farligere at være gøgler. Man kunne godt ustraffet slå en gøgler. Det tror jeg ikke sker her i Varde, siger Mester Peder med et glimt i øjet.

