Red landsby-købmanden: Gør cigaretter dyrere og slik billigere

Grænsehandlen er hård ved dagligvarebutikkerne i Sønderjylland. Nu vil Grænsealliancen vende udviklingen med dyrere cigaretter og billigere slik og chokolade.

De små, sønderjyske lokalsamfund lider fortsat under grænsehandlen. Siden 2009 har 34 procent flere dagligvarebutikker i Sønderjylland måtte dreje nøglen om end i resten af landet. Det viser en undersøgelse fra Retail Institute Scandinavia.

Grænsealliancen består af: Nærbutikkernes Landsforening

Landdistrikternes Fællesråd

De Samvirkende Købmænd

Vin- og Spiritusorganisationen i Danmark

Dansk Erhverv

Hæv cigaretterne med 5 kroner

I 2017 lagde danskerne hver dag varer i indkøbsvognene syd for grænsen for 10 millioner kroner om dagen, og stort set alle køber slik og chokolade. Derfor vil Grænsealliancen vende udviklingen ved at hæve afgiften på en pakke cigaretter med 5 kroner og bruge pengene til at sænke afgifterne på grænsehandelsfølsomme varer som slik og chokolade.

En halv milliard til billigere slik

Grænsealliancens forslag om at hæve afgiften på en pakke cigaretter med 5 kroner vil give 390 millioner kroner mere i afgiftskassen om året. Sammen med regeringens grænsehandelspakke på 135 millioner kroner, som er på finansloven for 2019, vil pengene kunne sænke afgifterne på for eksempel slik og chokolade med over en halv milliard kroner.