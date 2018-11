Google bygger for 4,5 milliarder kroner i Fredericia

Google sætter snart spaden i mulden i Fredericia, og det kan blive starten på et stort erhvervseventyr.

I den bidende novemberkulde trådte Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard i dag ud på den jord, som Google skal bygge et kæmpe datacenter på. Lige nu er det en tom mark, men inden længe er der gang i byggeriet - og det bliver stort.

I byggefasen fra nu og frem til 2021 bliver der skabt 1.450 arbejdspladser om året - og så er der udsigt til masser af arbejdspladser, når datacenteret står færdigt.

- Det er en stor dag for Fredericia, hele Trekantområdet og for hele regionen, at vi nu får landet det her, siger Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard (A).

Byggeri til 4,5 milliarder

Googles nye datacenter bliver et byggeri til 4,5 milliarder kroner og skal ligge i Prinsessens Kvarter ved Taulov. Grunden er på 46.000 kvadratmeter. Her skal der bygges to datacentre på hver 13.000 kvadratmeter.

- Det her bliver stort, og nu er det op til os at få det ud af det, vi kan få ud af det, siger Jacob Bjerregaard.

Svært at holde det hemmeligt

Ifølge borgmester Jacob Bjerregaard (A) er det omkring fire år siden, at Google første gang viste interesse for grunden i Fredericia. Siden har de holdt et hav af møder, så det har været svært at holde den gode nyhed hemmelig.

- Det har været specielt at skulle holde det hemmeligt, for vi er normalt meget åbne om, hvad vi foretager os i kommunerne. Så derfor var det en forløsning i dag at kunne sige det, siger han.