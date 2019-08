Google-direktør får bestyrelsespost i Legofamiliens pengetank

Kirkbi, der er Lego-familiens pengetank, føjer Googles direktør i Danmark, Malou Aamund, til sin bestyrelse.

Googles direktør i Danmark, Malou Aamund, træder ind i bestyrelsen hos Lego-familiens pengetank, Kirkbi. Det oplyser Kirkbi i en pressemeddelelse.

Hidtil har bestyrelsen i Kirkbi bestået af to medlemmer af Lego-familien, Kjeld og Thomas Kirk Kristiansen, samt tre eksterne medlemmer. Selskabet er Kirk Kristiansen-familiens holdingselskab.

Kirkbis helt store aktiv er 75 procent af ejerskabet i Lego. Derudover har holdingselskabet 29,6 procent af Merlin Entertainments, der ejer og driver otte Legoland-parker verden over.

Tidligere på sommeren oplyste Kirkbi, at holdingselskabet sammen med kapitalfonden Blackstone og et canadisk pensionsselskab har forsøgt at købe resten af Merlin Entertainments.

Lego solgte i 2005 Legoland, som dengang talte fire forlystelsesparker, til Merlin Entertainments.

Men Kirk-familien, som ejer Lego, gav ikke helt slip på forlystelserne.

Kirkbi sikrede sig 30 procent af aktierne i Merlin Entertainments. Virksomheden har siden 2013 været noteret på børsen i London.

En eventuel handel forventes at løbe op i 4,8 milliarder pund - det svarer til 40,1 milliard kroner.

2019 har også budt på næste skridt i generationsskiftet fra Kjeld Kirk Kristiansen til Thomas Kirk Kristiansen. I marts trådte Kjeld Kirk Kristiansen ud af Legos bestyrelse. Han er dog fortsat bestyrelsesformand i Kirkbi.

I en pressemeddelelse i forbindelse med udnævnelsen af Malou Aamund siger Kjeld Kirk Kristiansen:

- Udnævnelsen er en del af den udvikling af bestyrelsen, som sikrer, at vi har de rigtige kompetencer til at støtte selskabet og vores familie fremover i Kirkbis aktiviteter.

- Malou Aamund bringer mange værdifulde kompetencer til bestyrelsen med hendes erfaringer fra teknologibranchen og sin tid som medlem af Folketinget.

Malou Aamund kom i 2007 i Folketinget for Ny Alliance, men skiftede parti til Venstre. Hun har siden været en del af ledelsen hos Microsoft og Google i Danmark.

/ritzau/