Gorillaen er tryg i zoo og truet i regnskoven

Gorillaen er truet af udryddelse på grund af krybskytter og skovrydning i Vest- og Centralafrika.

Når der kommer en lille ny gorillaunge til verden i Givskud ZOO, vækker det naturligvis jubel. Ikke mindst fordi gorillaen er en truet art, der i dag kun tæller godt 100.000 individer på verdensplan.

De tre menneskeaber Chimpanse: Vildskab

Gorilla: Den rolige

Orangutang: Den kloge og eftertænksomme

Givskud kan som den eneste ZOO i Danmark tilbyde gorillaer til sine gæster. Her lever flokken trygt og godt. Men ude i naturen er den store menneskeabe truet af udryddelse.

I gorillaens naturlige omgivelser i regnskovene i Vest- og Centralafrika lurer især to menneskeskabte farer, der truer med den endelige udryddelse af menneskeaben. Hvis det skal undgås, skal der sættes en stopper for krybskytteri og rydning af regnskoven.

Fakta om gorillaen lever i det centrale Vestafrika.

hannerne bliver 1,65 m og 1,75 m høje og vejer mellem 140 kg og 165 kg. Hunnerne vejer omkring det halve.

lever mellem 30 og 50 år.

en gorillaflok ledes af en han-gorilla - en såkaldt silverback (sølvryg).

lever i flokke på 5-10 individer.

lever af rødder, frugt, græs, frø, blade, kviste og insekter.

kan spise op til 18 kg føde dagligt.

hunnerne er drægtige i 8½ måned, normalt er der fire-fem år mellem fødslerne.

baby-gorillaer bliver hos moderen, indtil de er tre-fire år gamle.

40 pct. af ungerne dør som små.

Ifølge Verdensnaturfonden WWF skyldes krybskytteri især, at gorillaens kød, også kaldet bushmeat, betragtes som en delikatesse og handles i stor stil på det sorte marked i Vest- og Centralafrika.

Et andet problem er, at den omfattende skovrydning for at skaffe tømmer, arealer til landbrug og veje reducerer gorillaens levesteder. Samtidig er den et efterspurgt kæledyr i regionen.

Den rolige menneskeabe

Gorillaen er en af de tre store menneskeaber i naturen, der også tæller chimpanser og orangutang.

Dyrepasser Tommy Jensen, Odense ZOO, passer havens chimpanser og plejer med følgende anekdote at forklare forskellen på de tre menneskeaber:

- Hvis man i ZOO glemmer sine nøgler hos gorillaen, vil den prøve at spise dem, men hurtigt opgive og lægge nøglerne fra sig. Chimpansen vil rive dem i atomer, så du ikke kan genkende dem. Orangutang gemmer nøglerne bag ryggen og låser sig selv ud, når dyrepasseren er gået hjem, fortæller han til TV SYD.

De fleste gener er fælles

De tre abers gener er næsten identiske med den fjerde slægt af menneskeaber: Mennesket. Et forskningsprojekt offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature tilbage i 2012 viser, at 99 pct. af chimpansens gener er de samme som menneskets. Gorillaen deler vi mennesker 98 pct. af vores gener med, og vores fjerneste slægtning, orangutangen, har vi 97 pct. af generne til fælles med.

Forskerholdet estimerede, at mennesket blev adskilt fra gorillaen for 10 mio. år siden, fra chimpansen for 6,5 mio. år siden og fra orangutangen for 12 mio. år siden.

