Gorillaerne i Givskud døjer ikke med stress over møder og mails

På regnvejrsdage går gorillaerne i Givskud ikke udenfor. De gemmer energien til hårde tider, mens vi mennesker ikke kan sidde stille og konstant vil udfordre os selv.

De seneste dage har vi her på TV SYD haft fokus på vores trang til hele tiden at udfordre os selv. Det kan være ekstremløberen Kristina Schou Madsen, der har løbet syv maratonløb på syv kontinenter på syv dage. Det kan også være Daniel Thomsen, som træner til en vandretur på 4.265 kilometer fra Mexico til Canada.

Vi mennesker har svært ved at ligge stille. Vi bestiger høje bjerge, løber lange maratonløb og vandrer tusindvis af kilometer ud i det ekstreme. Spørgsmålet er, om al den udfordring og aktivitet i virkeligheden godt for os.

Lad os kigge på vores slægtning gorillaen. Vores genetik passer omtrent 95 % med dyret, men den store abe lever et helt anderledes stille liv end os. Mens mennesket stormer rundt og skal alt muligt i tilværelsen, sidder gorillaerne tilbage og er fuldstændig ligeglade med lønchecks, stress og mails.

Det tog vi til Givskud ZOO for at få en forklaring på.

- De spiser, og de hviler sig, mere har de egentlig ikke brug for, at der skal ske, siger biolog Kim Skalborg Simonsen fra Givskud Zoo.

Lad os starte med at rette en udbredt misforståelse, i hvert fald hos mennesker, der ikke har fulgt med i skolen, mennesket nedstammer ikke fra aberne. Aber og mennesker havde en fælles forfader eller mere præcist formoder for 5 - 7 millioner år siden. Det utrolige er så, at menneskeaber og mennesker alligevel har 95 procent af vores gener til fælles efter alle de år. Det er ikke mange procent til forskel, men forskellen er alligevel til at få øje på. De er i bur og vi fodrer.

Mennesket er skabt til evig aktivitet, og det er jo også sådan vi er, med stress og livstilssygdomme til følge.

- Aberne skal bare hvile sig, så de har overskud til hvis, der skulle ske noget farligt, fortæller biologen.

Gorillaerne føler ikke selv noget behov for at komme ud og få frisk luft. Kim Sklaborg Simonsen, biolog, Givskud Zoo

Selvom aberne helst vil lave ingenting, så får de ikke forhøjet kolestoroltal eller blodtryk. Deres medfødte dovenskab er så indgroet, at dyrepasserne må aktivere dem, så de ikke går helt i frø.

- Gorillaerne føler ikke selv noget behov for at komme ud og få frisk luft. Hvis det regner eller er koldt, så vil de hellere blive inde. Så derfor gemmer vi maden ude i terrænet, så de i det mindste skal lede efter deres mad.

Også ved det indendørs fodersted har dyrepasserne lavet en sindrig labyrint, så aberne skal bruge deres hjerne og deres hænde til at få fat på maden.

