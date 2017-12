Gorm og Harald lokker rekordmange gæster til museum

Kongernes Jelling slår for tredje år i træk deres egen rekord i antallet af besøgende.

Med godt 225.000 besøgende i 2017 kan oplevelsescenter Kongernes Jelling endnu engang fejre en rekordsæson. Årets besøgstal er en stigning på knap 24 % i forhold til sæson 2016, hvor 186.000 besøgte Jelling.

Museet selv mener, at oplevelsescentret og Monumentområdet stadig trækker mange gæster, og så har flere events skabt god omtale og flere gæster.

Vi undrer os også over, at det kan blive ved. Morten Teilmann-Jørgensen, formidlingsansvarlig på Kongernes Jelling

Det er blandt andet særudgaven af Anders And bladet med Jellingstenene på forsiden, Gorms Store Familietræf med flere hundrede efterkommere af Kong Gorm på besøg og forpremiere på et afsnit af DRs tv-serie Historien om Danmark.

- Vi undrer os også over, at det kan blive ved. Da vi byggede det nye museum tænkte vi, at det nok skulle give en del flere. Men at det er blevet til så mange, havde vi slet ikke regnet med, siger Morten Teilmann-Jørgensen, der er formidlingsansvarlig på Kongernes Jelling, til TV SYD.

Kongernes Jelling har i denne sæson også fået opmærksomhed fra udlandet. I maj var Kongernes Jelling med i slutspurten om at blive European Museum of the Year og i november vandt oplevelsescenteret de britiske rejseskribenters pris for bedste europæiske turistdestination.

Læs også Kongernes Jelling fejrer rund gæst