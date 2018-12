Gospel og oplæsning af tekster fra Bibelen fylder tomme kirker

De ni læsninger er en af de gudstjenester der samler allerflest deltagere – og har spredt sig til mange kirker.

Ingen prædiken, 12 gospelsange, to fællessange og oplæsning af ni tekster fra Bibelen. Det er opskriften på at få fyldt kirken op.

Således også i Sct. Michaelis Kirke i Fredericia i mandags, hvor mange sognebørn var mødt op – blandet andet for at lytte til gospelkoret Sct. Michael Voices.

Når vi nu har et godt gospelkor, hvorfor så ikke prøve det? Det er blevet et hit. Bjarne Hvid, sognepræst, Sct. Michaelis Kirke, Fredericia

- Jeg er ikke superdygtig til at gå i kirke, men gospel det kan man altid komme ind og høre. Det giver et godt humør, fortæller Joan van der Wehele-Jensen, der er kantinebestyrer i Fredericia, til TV SYD.

Som gudstjenestens navn, De ni læsninger, antyder, så bliver der også læst op fra Bibelen. De ni bibeltekster fortæller om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse. Tekster som er meget centrale i kristendommen fra skabelsen til Jesu fødsel.

- Vi fik lyst til at tage denne engelske juletradition med de ni læsninger op. Der bliver som regel brugt den klassiske udgave, fortæller sognepræst Bjarne Hvid.

Men de klassiske læsninger bliver altså krydret med musik – med succes.

- Når vi nu har et godt gospelkor, hvorfor så ikke prøve det? Det er blevet et hit, fortæller sognepræsten.

Sognebørnene vil have mere

Faktisk vil sognebørnene gerne have flere af den slags gudstjenester.

- Så kom jeg nok lidt oftere. Jeg bliver glad af det - det er bare godt. Der er mere gang i den, man synger med og det er lige før, man rejser sig op og danser, forklarer Joan van der Wehele-Jensen.

Samme opfattelse har projektleder Christian Munk Christensen fra Erritsø. Han er med for at høre sin kæreste synge.

- Jeg synes, det var mere underholdende end det nogle gange kan være. Musikken var behagelig at lytte til, og jeg synes også, at præsten gjorde det godt, siger han.

Engelsk tradition

Traditionen opstod for 140 år siden i det sydvestlige England. I stedet for at kirkekoret skulle gå rundt i byen, blev menigheden inviteret ind i kirken juleaften.

Allerede dengang blev Nine lessons and Carols et hit med over 400 deltagere klokken 10 juleaftens dag.

I Danmark bliver De ni læsninger afholdt i adventstiden.